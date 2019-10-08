وفيق صفا يدعي على صاحب مدونة بجرم تلفيق تهم

تقدم مسؤول وحدة الاتصال والتنسيق في "​حزب الله​" ​وفيق صفا​ بوكالة المحامي حسين همدر، بشكوى إلى ​النيابة العامة التمييزية​ بصفة الإدعاء الشخصي بحق صاحب مدونة "علي ولاء مظلوم" و"عبير منصور" على ​الفايسبوك​، بجرم اختلاق جرائم والإفتراء والقدح والذم بعد نشر منشور على الفايسبوك يتضمن تلفيق تهم وادعاءات باطلة بحق صفا. وطالب همدر باستدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وإحالته إلى ​القضاء​ المختص وإلزامه ببدل العطل والضرر.

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