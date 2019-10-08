شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بجلسة مناقشة بيان الحكومة: "السيسى وقف أمام اختطاف الدولة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحية إلى شهداء مصر وللمواطن المصرى الذى تحمل فاتورة الإصلاح، متابعاً: "تحية عظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وقف أمام اختطاف الدولة المصرية، الحكومة شغالة فى ظروف صعبة جداً وتحديات خارجية ، ومشاكل فساد وفقر وجهل ومرض".

وتابع النائب فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لإلقاء بيان الحكومة: "لما بنشوف سورى وعراقى بيحاول يجيب لقمة عيش، لازم نحمد ربنا ونضحى علشان أى حاجة علشان تفضل الدولة المصرية آمنة".

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".