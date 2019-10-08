شكرا لقرائتكم خبر عن خطة متكاملة لـ"إسكان النواب" بالدور الخامس فى مقدمتها قانون "البناء الموحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، والتى تتضمن عددا من الملفات الهامة فى مجالات تخصص اللجنة، حيث الإسكان ومياة الشرب والصرف الصحي والتعمير والمجتمعات العمرانية، والتخطيط العمراني، والعشوائيات، وذلك جنباً إلي جنب التشريعات اللازمة في هذه المجالات، بالإضافة إلي الزيارات الميدانية.

وحددت اللجنة في خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس عدد من التشريعات الهامة علي أجندتها، وتتمثل في دراسة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء الموحد، ودراسة الآليات القانونية التي تحقق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء البنية التحتية دون تكبد الموازنة العامة تكاليف إضافية، ودراسة قانون 14 لسنه 1981 للتعاون الإسكاني بما يتناسب مع الأوضاع الحالية وسبل علاج أوجه القصور التي شابت هذا القطاع.

ويشمل الجانب التشريعي، استكمال مشروع قانون المطورين العقاريين، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنه 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وتضع اللجنة، في أجندتها عدد من القضايا الهامة في مقدمتها دراسة كل ما يتم طرحة من مشروعات جديدة للإسكان، وسبل استكمال المشروعات التنموية للمدن الجديدة، ودراسة تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء بوجود 10.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، دراسة وبحث موقف محطات المياة علي مستوي الجمهورية.

كما تستهدف اللجنة خلال دور الأنعقاد الحالي، بحث الرؤية الموضوعة لمنظومة الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية بالكامل وأولويات التنفيذ، بحث معوقات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلي دراسة إمكانية إقامة مجتمعات تنموية جديدة في المناطق النائية، ووضع خطة التعمير في محافظات الصعيد في كافة مجالات الاسكان والمرافق والطرق وربطها بالخطة الاقتصادية للدولة والتخطيط الاقليمي بجنوب الصعيد.

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وتبحث اللجنة – في ضوء خطتها، الاليات الحالية لبرط المدن الجديدة بوسائل النقل المختلفة، ووضع الرؤيء المختلفة لكيفية إقامة مناطق جذب جديدة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة، وبحث ودراسة معقوبات تنفيذ المخططات الخاصة بالمدن والكوردونات الحالية والاحتياجات اللازمة لتخطيط المناطق التي تمثل امتداد طبيعياً للمدن الحالية ومناطق التعمير.













وتضع اللجنة أيضا ضمن أولوياتها، دراسة البرامج الموضوعة لازالة العضوائيات المهددة لحياة المواطنين وتوفير مساكن بديلة امنة، بحث سبل تطوير المناطق العشوائية القابلة لذلك.

وتستهدف اللجنة في خطتها تنظيم عدد من الزيارات الميدانية، ومن ضمن أولوياتها مدينة شرق السويس والمشروعات التنموية بها ومدينة شرق بورسعيد، وتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها، مدينة العلمين، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة.