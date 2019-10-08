تطرق لحصيلة النادي ووضعية المكتب المديري.. الرجاء يضع تقريره الأدبي

وضع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تقريره الأدبي الذي يفصل أنشطة المكتب المديري للفريق الأخضر، خلال الفترة ما بين 13 شتنبر 2018، و30 يونيو 2019. و

تطرق التقرير الأدبي، لثلاث عشرة نقطة، على غرار وضعية المكتب المديري، والوضع المالي للفريق، والحصيلة الرياضية، ووضعية لاعبي النادي.

وجاء في التقرير، أن المكتب المديري وبعد تشكيله يوم 12 أكتوبر، شهد تغييران فقط، تمثلا في شغور منصب مستشار الرئيس، بعد وفاة رشيد البوصيري، دجنبر الماضي، والنائب الأول للرئيس، بعدما قدم المهدي البلغيتي استقالته، في 12 يونيو المنصرم.

أما الوضع المالي للرجاء، فأكد التقرير الأدبي، أن مداخيل الفريق شهدت زيادة مهمة، مقابل انخفاض مديونية النادي بنسبة 50 في المائة.

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وبالنسبة للحصيلة الرياضية، تطرق التقرير لعودة الفريق الأخضر لمنصات التتويج قاريا، بحصده لقبي كأس “كاف” و”السوبر” الإفريقيين، بالإضافة لاحتلاله المركز الثاني في البطولة الاحترافية، والذي أعاده للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ناهيك عن خوضه 61 مباراة الموسم الماضي، وهو رقم قياسي على الصعيد الوطني.

وتطرق التقرير أيضا، لوضعية لاعبي الفريق، وسياسة مكتب النادي، الهادفة لتدعيم صفوف الرجاء بلاعبين متمرسين، وتجديد عقود ركائز الفريق، فضلا عن الدفع بلاعبين من شباب النادي.