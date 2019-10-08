- 1/2
- 2/2
يرتقب أن يحل الفنان المصري، محمد رمضان، في المغرب، نهاية الأسبوع الجاري، لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “السلطان”.
وكشف محمد رمضان في منشور على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أخيرا، أن الاستعدادات جارية لتصوير الكليب في مدينة مراكش.
الصورة، التي نشرها رمضان من مهرجان الجونة، ظهر فيها وهو يغطي وجهه، ويشير بإصبعه إلى حركة “نمبر وان”، وقال: “الحركة الرسمية لأغنية السلطان”.
وطرحت الأغنية، شهر غشت الماضي، على تطبيق “دييزر” قبل أن يقرر رمضان تصويرها فيديو كليب في المغرب، بعد النجاح، الذي حققه كليبه مع النجم المغربي سعد لمجرد “إنساي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح أغنيته مع لمجرد.. محمد رمضان في كليب في المغرب – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.