النيبت والمدير التقني الوطني بمركز تكوين نادي الجيش الملكي – صور

استقبل مركز تداريب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كل من نور الدين النيبت، العضو الجامعي، والمدير التقني الوطني أوشن روبرتس، وذلك من أجل الاطلاع على مشروع التكوين بالنادي العسكري.

وحسب بلاغ لممثل مدينة العاصمة، فإن هذا اللقاء التواصلي، عرف تواجد كل من الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص أوسين روبيرت، بحضور اللاعب الدولي نور الدين النيبت وأطر إدارة الفريق العسكري في شخص مديرها التقني لمركز التكوين السيد عبد الله الإدريسي و السيد عبد الرحيم طالب، مدرب الفريق الأول”.

وأكد البلاغ أنه ” خلال هذا اللقاء، طرحت عدة مواضيع متعلقة بسبل التعاون بين الإدارة التقنية الوطنية ونادي الجيش الملكي”، كما كانت ” مناسبة لعرض المشروع الرياضي الخاص بالنادي، و كذا هندسة تكوين لاعبي النخبة في كل الفئات العمرية للفريق”.