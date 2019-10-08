أول أيّام موسم الصيد..إصابة صياد بطلق ناري طائش من بندقية صديقه 

مع انطلاق أول أيّام موسم الصيد لهذه السنة، عرفت منطقة سيدي غانم إقليم شيشاوة، أول أمس الأحد، إصابة أحد الصيادين بطلق ناري من بندقية صديقه.

وحسب مصادر محلية، فإن الصياد، الذي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء، كان في رحلة صيد مع أصدقائه في إحدى المحميات نواحي إمنتانوت، وتعرض بشكل مفاجئ لإصابة على مستوى كتفه من طلق ناري طائش لصديق له.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية نجا من الموت المحقق، حيث تم نقله على وجه السرعة صوب المستشفى المحلي في شيشاوة قصد تلقي العلاج.

وهرعت إلى عين المكان كل من السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف، وملابسات الحادث.