الفنان المصري طلعت زكريا في ذمة الله

توفي الفنان المصري، طلعت زكرياء، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 سنة بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان طلعت زكريا، بعد تعرض صباح اليوم لأزمة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر: “تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل”.

وولد الفنان المصري طلعت زكريا سنة 1960، وأدى عددا من الأدوار الشهيرة في المسلسلات أو الأفلام المصرية. وفي سنة 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا.