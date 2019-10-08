مازالت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ثنائي أجاكس الهولندي، حكيم زياش ونصير المزراوي، في المباراتين الوديتين القادمتين للمنتخب الوطني، أمام كل من ليبيا والغابون، بالإضافة إلى نجم بروسيا دورتمود الألماني، أشرف حكيمي.
وخضع الثلاثي المذكور، اليوم الثلاثاء، لفحوصات طبية، أشرف عليه الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، بالمركز الوطني لكرة القدم بسلا الجديدة، من أجل معرفة مدى تطور الإصابة التي يعانون منها، وكذا إمكانية مشاركتهم في المباراتين القادمتين.
ومن المرتقب أن يغيب هذا الثلاثي عن مواجهة “الأسود” الأولى أمام ليبيا بالملعب الشرفي لمدينة وجدة، بسبب معانتهم من آلام عضلية، كما يرتقب خضوعهم لتداريب خاصة في معكسر المنتخب، في انتظار أن يحسم أمر مشاركتهم في اللقاء الثاني، أمام الغابون في طنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر شكوك حول جاهزية ثنائي أجاكس ونجم دورتموند للمشاركة في مباراتي “الأسود” أمام ليبيا والغابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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