حسنية أكادير يصدر بلاغا شديد اللهجة ضد حكم مباراته أمام بركان ويطالب ب”جبر الضرر”

عبر فريق حسنية أكادير لكرة القدم عن غضبه واستياءه من أداء الحكم ياسين بوسليم، من عصبة تادلة، والذي أدار مباراته الأخيرة، عن مؤجل الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي جمعته بنهضة بركان.

ونشر النادي السوسي، قبل قليل ” البلاغ رقم1″ جاء فيه أنه: “خلال المقابلة التي جمعت نادي الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير بنادي النهضة البركانية برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية ، تعرض فريقنا لظلم تحكيمي من طرف الحكم ياسين بوسليم من عصبة تادلة بحيث أن قراراته كانت في مجملها مجانبة للصواب ، ذلك أنه تغاضى عن ثلاث ضربات جزاء إضافة إلى عدم الإعلان عن ضربات الأخطاء لفائدة نادينا فكانت كل قراراته مؤثرة وحرمتنا من حق يكفله لنا القانون”.

وأضاف النادي، في البلاغ نفسه، الذي وقعه أحمد أيت علا، الكاتب العام والناطق الرسمي باسم النادي: ” إن نادي الحسنية إذ يستنكر ويشجب التصرفات الغير مسؤولة من الحكم المذكور الذي كان عليه أن يتحلى بالموضوعية والحياد مع تطبيق القانون ، فإننا نحفظ حقنا في سلوك جميع الإجراءات القانونية لاتخاذ المتعين في حق الحكم بوسليم مع مطالبة الأجهزة المسؤولة عن التحكيم برد الإعتبار لنادينا جبراً للضرر الذي لحقه من هذه السلوكات”.