تحذير بوجود قنبلة قرب مقر المحكمة العليا في واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوردت وسائل إعلام أميركية، تحذيرات صدرت عن الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، الثلاثاء، تفيد بوجود قنبلة قرب مقر المحكمة العليا في واشنطن.

كما حذرت المحكمة العليا بالعاصمة الأميركية واشنطن، من وجود قنبلة قرب مقرها، قبل بدء قضاة جلسة بشأن حقوق المثليين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" المحلية، عن المتحدثة باسم المحكمة، كاثي أربيرغ، قولها إنّ "الشرطة تحقق في طرديْن مشبوهين تم العثور عليهما، الثلاثاء، قرب تقاطع بين المحكمة ومكتبة الكونغرس، ومبنى الكونغرس (الكابيتول)".

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وأشارت إلى أنه تم العثور على الطردين المشبوهين "قبل استماع قضاة المحكمة للدفاع في قضية متعلقة بحقوق المثليين"، دون تفاصيل أخرى.