أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا، أنه قام بجولة على مراكز شرطة بغداد ومحكمة الرصافة للاطلاع على سير القانون ضد الذين ألقي القبض عليهم من المتظاهرين.
وأشار الى انه تم الافراج عن أكثرية المتظاهرين، أما الذين قاموا بالقاء قنابل على الجيش وتسببوا بحرائق فينتظرون اجراءات القضاء.
كما أكدت الدفاع النيابية، أن عمليات بغداد كانت ملتزمة بقواعد الإشتباك خلال التظاهرات.
التفاصيل موجودة في الفيديو المرفق أعلاه.
كما أكدت الدفاع النيابية، أن عمليات بغداد كانت ملتزمة بقواعد الإشتباك خلال التظاهرات.
التفاصيل موجودة في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما مصير المتظاهرين المحتجزين في بغداد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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