بالفيديو: ما مصير المتظاهرين المحتجزين في بغداد؟

وأشار الى انه تم الافراج عن أكثرية المتظاهرين، أما الذين قاموا بالقاء قنابل على الجيش وتسببوا بحرائق فينتظرون اجراءات القضاء.

كما أكدت الدفاع النيابية، أن عمليات بغداد كانت ملتزمة بقواعد الإشتباك خلال التظاهرات.



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