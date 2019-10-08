- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/10/8 06:37 م بتوقيت أبوظبي
مقاتلة إف-16 - أرشيفية
قالت محطة "إس.دبليو.آر" العامة الألمانية، الثلاثاء، إن مقاتلة حربية من طراز إف 16 تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا، وأضافت أن الطيار تمكن من القفز بسلام.
وأوضحت المحطة نقلا عن الشرطة أن كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها، ولم يتسن الاتصال بالسلطات المحلية للتعليق على هذه التقارير.
وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية: "إن الطائرة الحربية التي تحطمت في وقت سابق تابعة للقوات الجوية الأمريكية".
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مقاتلة أمريكية إف-16 غرب ألمانيا ونجاة الطيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.