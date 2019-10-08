تحطم مقاتلة أمريكية إف-16 غرب ألمانيا ونجاة الطيار

قالت محطة "إس.دبليو.آر" العامة الألمانية، الثلاثاء، إن مقاتلة حربية من طراز إف 16 تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا، وأضافت أن الطيار تمكن من القفز بسلام.



وأوضحت المحطة نقلا عن الشرطة أن كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها، ولم يتسن الاتصال بالسلطات المحلية للتعليق على هذه التقارير.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية: "إن الطائرة الحربية التي تحطمت في وقت سابق تابعة للقوات الجوية الأمريكية".