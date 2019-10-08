ترامب يصف إجراءات الكونجرس لعزله بـ"المهزلة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، جلسات الاستماع الحالية في الكونجرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"، مبررا بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.



وغرد الرئيس الأمريكي: "قد أرغب جدا بإرسال السفير جوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأمريكي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة هزلية منحازة تماما".

وصعدت إدارة ترامب المواجهة مع الديموقراطيين في الكونجرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير جوردون سوندلاند وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

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ومنذ أيام صعّد ترامب من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بهدف عزله، معتبراً إيّاه "انقلاباً".

وأثارت المكالمة الهاتفية التي جرى تسريبها لاحقا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عاصفة من الجدل والانتقاد داخل الولايات المتحدة وصلت إلى حد فتح تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.





ويتهم ترامب بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني زيلينسكي ليفتح تحقيقا بحق هانتر نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن رجل الأعمال المرتبط بمؤسسة أوكرانية متهمة بالفساد.

من جانب آخر، يتهم الرئيس الأمريكي وحلفاؤه بايدن بممارسة ضغوط على السلطات الأوكرانية لإقالة فيكتور شوكين سلف لوتسينكو لأنه كان يريد التحقيق في المؤسسة المرتبطة بهانتر بايدن.

ونفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.