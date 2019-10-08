الخارجية الأمريكية تمنع سفيرا من الإدلاء بشهادته حول عزل ترامب

منعت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، جوردون سوندلاند السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكان السفير سوندلاند قد وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.



ومنع السفير وُصف من قبل محلليين بأنه تصعيد من إدارة الرئيس الأمريكي للمواجهة مع الديمقراطيين في الكونجرس.

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وكانت الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي قد أصدرت، الإثنين، مذكرات استدعاء موجهة لوزارة الدفاع ومكتب الميزانية بالبيت الأبيض، تحت مظلة التحقيقات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ووجّه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق رسالة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين، جاء فيها أن "المذكرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونجرس، من أجل التصدي للعدوان الروسي".

وأثارت مكالمة هاتفية جرى تسريبها بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عاصفة من الجدل والانتقاد داخل الولايات المتحدة، وصلت إلى حد فتح تحقيق رسمي، فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، طالب ترامب نظيره الأوكراني بفتح عدد من قضايا الفساد المتعلقة بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن ونجله.

الأمر الذي دفع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى فتح تحقيق رسمي، فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.