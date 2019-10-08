عراقي يوثق مظاهرات بلاده وسط قذائف الـ"آر بي جي"

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هدير عادلالثلاثاء 2019/10/8 06:36 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مظاهرات العراق - أسوشيتد برس
وثق عراقي أحداث الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بلاده لتظهر خلال الفيديو قذيفة "آر بي جي" تحلق فوق رأسه.
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن فراس السراي، وهو عراقي من نجوم الأنستقرام ويوتيوب، نشر الفيديو من مدينة الصدر، ليل الأحد، ويظهر فيه وهو يقدم نفسه.
وقال خلال الفيديو: "هذه هي المظاهرات، انظروا كيف يفتحون النار على المحتجين"، لكن يتوقف قليلًا إذ ينحني برأسه لتجنب قذيفة مرت قرب رأسه، وفي الخلفية يمكن سماع دوي الرصاص.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه لم يتمكن من تأكيد ما إن كان الشخص في الفيديو هو السراي، موضحاً أنه على الرغم من توصيف السراء للقذيفة، قال بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية: "إنها شعلة أو قنبلة غاز مسيلة للدموع".
وقالت ليز سلاي مديرة مكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت عبر "تويتر": "إن القذيفة يبدو كأنها آر بي جي".
وشهد العراق خلال الفترة الماضية احتجاجات ضد فساد الحكومة ومعدلات البطالة العالية والخدمات العامة المتدنية، وردت الحكومة عليها بوحشية، من نشر قوات الأمن وفرض حظر للتجوال وإطلاق قنابل الغاز.
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