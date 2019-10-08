قرقاش: التطورات في سوريا نتيجة الانقسام العربي

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن التطورات في سوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني".

وتابع قرقاش "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

Advertisements

والسبت، أعلنت تركيا عملية عسكرية مرتقبة تستهدف شمالي سوريا، ما دفع الأكراد في جميع أنحاء المناطق التي يسيطرون عليها لتجهيز الناس أنفسهم للتوغل التركي الذي لطالما تم التهديد بتنفيذه.

وتبتركيا تنفيذها عمليات في شرق الفرات شمالي سوريا بأنه لحماية نفسها من "الإرهابيين"، في إشارة إلى الأكراد الذين تصنفهم "إرهابيين"، لكن صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت: "إن هناك كثيرا من التكهنات حول أن الهجوم الوشيك جاء نتيجة المشكلات المحلية التي يواجهها أردوغان".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، الإثنين، انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ظهرت لأول مرة فكرة انسحاب القوات الأمريكية، ومنذ هذا الوقت، كانت قوات سوريا الديمقراطية تحفر خنادق وأنفاقا لإبطاء أي مركبات تركية مقبلة.