ترامب يدافع عن علاقات أمريكا مع تركيا بعد انتقادات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الدفاع عن علاقات واشنطن مع أنقرة بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا في خطوة يخشى منتقدون أن تفتح الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد.

وكتب ترامب على تويتر "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة. في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35. كما أن التعامل معهم كان جيدا".

وأضاف ترامب "لنتذكر دائما، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي".