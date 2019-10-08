قرقاش : التطورات الخطيرة المحيطة بسوريا أحد تداعيات الإنقسام العربي الحالي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

قرقاش

كتب متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، أن التطورات الخطيرة الأخيرة المحيطة بسوريا هي أحد نتائج تداعيات الإنقسام العربي الحالي .



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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها محرر (الخليج 365) : "التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي الا تداعيات للانقسام العربي الحالي" .. لافتاً إلى أن هناك دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني.

وأضاف أنه "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

وجاءت تغريدة قرقاش على خلفية التصعيد التركي الأخير شمال سوريا بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها بعد القضاء على تنظيم داعش .