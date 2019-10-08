السعودية تؤكد أنها جاهزة للإيفاء باحتياجات العالم من النفط

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
اجتماع
كتب
الخليج 365
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها جاهزة للإيفاء بإحتياجات العالم من النفط، وذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية واس .
وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط .
وأكد المجلس أن هذا التعهد جاء بعد الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا .
وتعرضت منشأتا النفط التابعتان لشركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو) للهجوم في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وحرائق وأضرار نجم عنها خفض إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للنصف؛ نتيجة توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا.
وتتهم المملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي، في حين تصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن أنها المسؤولة عن الهجوم على الرغم من عدم وجود أي دلائل تؤكد هذا الإدعاء .
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