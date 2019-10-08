شكرا لقرائتكم قرقاش: الوضع السوري من جراء تداعيات الانقسام العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، من خطورة الوضع في سوريا، داعيا إلى عودة النظام العربي الإقليمي لحماية الدول.

وغرد قرقاش على "تويتر" أن "‏التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي".

وألمح إلى أن الساحة العربية تشهد "دولاً انهارت مؤسساتها، وانتهكت سيادتها، وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني".

Advertisements

واعتبر الوزير الإماراتي أنه "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

وفي الملف السوري أيضا، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة للحوار بين جميع الأطراف السورية، مديناً "فرض أمر واقع جديد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السيسي مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في القاهرة، بعد قمة ثلاثية ضمت رئيس الوزراء اليوناني أيضاً.

وأوضح السيسي أن مصر ترفض محاولات استخدام القوة في سوريا، أو اقتطاع أجزاء من أراضي البلاد، في محاولة لفرض واقع جديد في المنطقة.