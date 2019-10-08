الرئيس القبرصي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: تنقيب تركيا عن الغاز يهدد استقرار منطقة المتوسط

الموجز

وجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس رسالة شديدة اللهجة إلى النظام التركي، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفا قيام الأخير بالتنقيب عن الغاز الطبيعى في المياه القبرصية بالتصرفات غير المقبولة.

وأكد الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص اليوم الثلاثاء، أن التصرفات الأحادية من جانب تركيا تشكل تهديدا لاستقرار الأمن والسلام فى منطقة شرق المتوسط.

وأضاف أن "التقارب الذي حدث بين الدول الثلاث فى مجال الطاقة واستخراج مواردها يساهم في رخاء واستقرار دول المنطقة"، مؤكدا أن "إعلان القمة الثلاثية يؤكد بشكل قاطع التصرفات التركية ويطالب بحقوق الجمهورية القبرصية".

وأشار إلى أن هذه التصرفات تعد اعتداء صارخ على الحقوق القبرصية والقانون الدولى، مضيفاً "نحن بصدد استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لوقف الاعتداءات التركية، لضمان عدم وجود عرقلة لتحقيق السيادة القبرصية".