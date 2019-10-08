تجمع العلماء: لاقرار موازنة تعالج المطالب المعيشية والهدر والفساد

رأى ​تجمع العلماء المسلمين​ ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعمل في الآونة الأخيرة على افتعال أزمات داخلية في أكثر من بلد عربي، خصوصا دول محور ​المقاومة​ بعد أن فشلت في إجبارها على تنفيذ إملاءاتها المتمثلة أساسا بتمرير ​صفقة القرن​ التي تعني بالضرورة ​القضاء​ نهائيا على ​القضية الفلسطينية​ وإقامة دولة يهودية مكانها وترحيل من بقي من ​الفلسطينيين​ إلى بلاد أخرى".

وفي بيان له، أسف التجمع "لان الأوضاع الاقتصادية في أكثر من بلد من بلدان المحور تمر بأزمة خانقة ناتجة أولا عن ​الفساد​ المستشري داخلها، وثانيا بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة الأميركية"، معلناً عن "تأييد كل المطالب المعيشية التي نادى بها المتظاهرون في ​لبنان​ خصوصا لجهة مكافحة الهدر والفساد".

ودعا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ إلى "العمل على الضغط على ​الحكومة​ لإقرار موازنة تعالج هذه القضايا مدعومة بإجراءات عاجلة لحل أزمات مفتعلة كقضية اختفاء ​الدولار​ من السوق والتلاعب بسعره"، معتبراً أن "المظاهرات التي خرجت في ​العراق​ إنما تأتي في نفس السياق العام للمنطقة، وأن ما يعاني منه الشعب العراقي حقيقي والفساد في ​الدولة​ مستشر، إلا أنه يجب أن يعي هذا الشعب المؤامرة وأن لا يكون أداة بيد أعداء العراق".

واستنكر "قيام قطعان المستوطنين باقتحام ​المسجد الأقصى​ المبارك وتدنيس أرضه" وحيا "​الشعب الفلسطيني​ الذي ما زال وحيدا يواجههم بما أوتي من قوة ويرابط في المسجد الأقصى لحمايته"، مستنكراً "قيام ​تركيا​ بالإعداد لشن هجوم على شمال ​سوريا​ وإقامة منطقة عازلة تدخل إليها سوريين موالين لها، مقدمة لتغيير ديمغرافي يؤثر في مشروع تقسيم سوريا".

من جهة ثانية، دعا التجمع مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ إلى "التدخل لقبول ترشيح عضو مجلس الأمناء في التجمع الشيخ ​مصطفى ملص​ للمجلس الشرعي".