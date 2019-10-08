رابطة التعليم الأساسي طالبت الدول المانحة بتسديد التزاماتها عن التلاميذ غير اللبنانيين

أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي، "أنّها توقّفت أمام القرار الجريء الّذي اتّخذه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بتأجيل بدء التدريس في دوام برنامج التعليم الشامل للتلاميذ غير اللبنانيين بعد الظهر"، مؤكّدةً "وقوفها إلى جانبه من أجل حماية حقوق المدرّسين المُستعان بهم".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الرابطة الّتي ما عهدت شهيب إلّا مناصرًا للحق، تُثني على هذه الخطوة وتطالب الاتحاد الأوروبي والدول المانحة بتسديد التزاماتها اتجاه الوزارة، وبالتالي العاملين في برنامج التعليم الشامل للتلامذة غير اللبنانيين". ورأت أنّ "الاتحاد الأوروبي الراعي لعملية التعليم والحريص على عدم إبقاء الأطفال النازحين خارج المدارس، هو مطالب اليوم بعدم وضع سقف للأعداد وبتسديد المبالغ المتوجّبة عليه عن الأعداد الإضافية، أي ما يقارب الخمسة عشر ألف تلميذ، والّتي تبلغ كلفتها ما يقارب تسعة ملايين دولار، ليتسنّى للوزارة تسديد مستحقّات الفصل الثاني عن العام المنصرم حينها ينتظم العمل ويبدأ العام الدراسي الجديد".
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