كازينو لبنان: شراء ما لا يقل عن 214 صندوقا من التفاح دعما لوزارة الزراعة

اعلنت شركة "كازينو لبنان" في بيان، انها "قامت بشراء ما لا يقل عن 214 صندوقا من التفاح، وقد تم توزيع قسم منها على مجموعة من دور العجزة، أما القسم الآخر فسيتم إستهلاكه في مطاعم الشركة.
وقد أتت هذه المبادرة في إطار دعمها لوزارة الزراعة، ضمن نشاطات "يوم التفاح اللبناني" في الخامس من تشرين الأول، الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتحفيزا للمزارع وتصريف الإنتاج المحلي.
وللغاية، تؤكد شركة كازينو لبنان إلتزامها الدائم بدعم المنتج المحلي، واستعدادها الدائم للعب دور إيجابي وفعال في دعم الإقتصاد الوطني".
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