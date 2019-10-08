النجاري زار الشيخ حسن: مصر ستستمر بتقديم كل الممكن من أجل استقرار لبنان

لفت السفير المصري في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​، بعد لقائه شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، في دار الطائفة في ​بيروت​، في زيارة وداعية، إلى "أنّني تشرّفت بلقاء الشيخ حسن. هذه الدار نعتبرها دارنا والعلاقة مع ​الطائفة الدرزية​ الكريمة هي علاقة قديمة جدًّا مع مصر، وبالتأكيد انطلقت أساسًا الدعوة من مصر".

وأكّد "أنّنا نعتزّ بهذه العلاقة وبالقيادة الدينيّة والقيادة السياسيّة لهذه الطائفة الكريمة، ونحن نستمرّ في التعاون معها وفي تقديم كل ما يمكن أن تقدّمه مصر من أجل استقرار لبنان ومن أجل كلّ ما يحقّق التوافق السياسي في لبنان"، شاكرًا حسن على "الدعم الّذي قدّمه لي خلال فترة عملي في لبنان، وأتمنّى له ولدار الطائفة الكريمة كلّ التوفيق في المرحلة المقبلة إن شاءالله".

وقد قلّد شيخ العقل، النجاري شعار دار الطائفة، كعربون تقدير لجهوده في خدمة العلاقات اللبنانية المصرية وفي حرصه على دور فاعل لمصر في جمع اللبنانيين ودعم لبنان.

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أثر ذلك، ترأس الشيخ حسن اجتماع الهيئة العامة في المجلس المذهبي، حيث كان بحث في شؤون المجلس ولجانه وأوضاع الطائفة والوطن.

وترأس أيضًا اجتماعًا مشتركًا لمجلس إدارة المجلس المذهبي ومجلس أمناء مجلة الضحى، وكان نقاش في سبل التطوير وتوسيع انتشارها والحفاظ على القيمة الثقافية التي تمثّلها.

إلى ذلك، استقبل حسن وفدًا من رابطة العمل الاجتماعي، حيث ثمّن عاليًا الدور الّتي تقوم به، وكان بحثُ في كيفيّة تفعيل العمل وتعزيز الإمكانيّات المطلوبة لذلك.