الأمانة العامة لمجلس أمناء سفراء السلام بالعالم أعلنت تسمية رؤساء مجالس الأمناء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس أمناء سفراء السلام في ​العالم​، تسمية رؤساء مجالس الأمناء لسفراء السلام في دول العالم. وطلبت من رؤساء المكاتب في الدول "تشكيل الهيئات الاستشاريّة وعددها 9، واللجان التخصصيّة وعددها 9، على اعتبار أنّ على رئيس مجلس الأمناء في كلّ دولة تشكيل مجلسه في دولته، وفق الترتيب الآتي: أوّلًا رئيس مجلس الأمناء، ثانيًا نائب رئيس مجلس الأمناء، ثالثًا رئيس الهيئات الإستشارية ورابعًا رئيس اللجان التخصصيّة".

وأوضحت أنّ "عدد أفراد كلّ هيئة استشاريّة في كل دولة يكون 135 عضوًا، وعدد أفراد كلّ لجنة تخصصيّة 135 عضوًا، على أن يكون المجموع الكلّي للأعضاء 275 عضوًا، إضافة الى عضو ارتباط خاص برئيس المجلس".