تحطم طائرة حربية من طراز إف-16 غرب ألمانيا

أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن أن "​طائرة​ حربية من طراز إف 16 تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير غرب ​ألمانيا​"، موضحة أن "الطيار تمكن من القفز بسلام".

ولفتت الى أن "كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها".

