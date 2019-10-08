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تحطم طائرة حربية من طراز إف-16 غرب ألمانيا

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أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن أن "​طائرة​ حربية من طراز إف 16 تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير غرب ​ألمانيا​"، موضحة أن "الطيار تمكن من القفز بسلام".

ولفتت الى أن "كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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