تحطم طائرة حربية من طراز إف-16 غرب ألمانيا

أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن أن "طائرة حربية من طراز إف 16 تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير غرب ألمانيا"، موضحة أن "الطيار تمكن من القفز بسلام".
ولفتت الى أن "كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها".
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