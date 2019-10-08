اعتقال أكثر من 300 من المحتجين على تغير المناح في لندن

ألقت شرطة لندن القبض على أكثر من 300 مع استمرار المحتجين على تغير المناخ في عصيان مدني سلمي لمدة أسبوعين للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل لحماية ​البيئة​.

ونظمت جماعة "إكستينكشن ريبليون" للاحتجاج على تغير المناخ مظاهرات في العديد من الدول بينها ​بريطانيا​ و​ألمانيا​ و​النمسا​ و​استراليا​ و​فرنسا​ و​نيوزيلندا​ في إطار الضغط على السياسيين لبذل مزيد من الجهد من أجل خفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ "أنني أخشى أن رجل ​الأمن​ لم يرغبوا في حضوري الليلة لأنهم قالوا إن الطريق يعج بـ "أفظاظ غير متعاونين".

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