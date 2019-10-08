شينكر: إيران هاجمت منشآت النفط السعودية وتواصل دعم المنظمات الإرهابية

أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​، أنّ "التحالف البحري يسعى للتأكّد من حرية الملاحة في منطقة ​الخليج​"، مبيّنًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ قدّمت نحو 2.5 مليار دولار لمساعدة الحرب على تنظيم "داعش".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "​روسيا​ و​الصين​ تلعبان على الخلافات بين الدول، بينما الولايات المتحدة تعتمد على المقاربات لحلّ مشاكل المنطقة". وشدّد على أنّ "​إيران​ هاجمت منشآت ​النفط​ ​السعودية​ وتهدّد أسواق النفط العالمية، وهيتواصل دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة"، مشيرًا إلى "أنّناقدّمنا مساعدات بقيمة مئة مليون دولار لمشاريع جديدة في ​العراق​، ونساعد على عودة النازحين إلى بلادهم".

وركّز شينكر على أنّ "الصين تزجّ بمسلميها في المعتقلات، وحملة الصين ضدّ أقليّة الإيغور تتجاوز الاعتقال".