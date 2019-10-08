روحاني: اعداؤنا وإن لم يعترفوا لكنهم تقبلوا أن استراتيجية الضغط الاقصى باءت بالفشل

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن "أعداء النظام الاسلامي وإن يعترفوا لكنهم تقبلوا أن استراتيجية الضغط الاقصى قد باءت بالفشل"، مشيراً إلى أن "مجموعة وزارة الامن هي من اهم انجازات النظام الاسلامي وأرصدته"، موضحا انه "بناء على الدستور، فإن الجهاز التنفيذي الوحيد الذي يجب ان يكون فيه الوزير مجتهدا عادلا، هو وزارة الامن".
وأشاد روحاني بـ"شخصية وزير الامن الايراني محمود علوي، ووصفه بـ"أنه شخص يتمتع بالاخلاق الحسنة وسعة الصدر والرأفة والألفة مع منتسبي الوزارة وخارج الوزارة"، مؤكداً أن "المهمة الرئيسية لوزارة الامن تتمثل في الحفاظ على النظام والبلاد والامن الوطني ومصالح الشعب".
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