خارجية أميركيا تمنع دبلوماسيا من الادلاء بشهادة أمام الكونغرس في اطار التحقيق لعزل ترامب

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "​وزارة الخارجية الأميركية​ منعت دبلوماسيا من الادلاء بشهادة أمام ​الكونغرس​ في اطار التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

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