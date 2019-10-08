دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زعيمة هونج كونج تقول لا خطط لاستخدام صلاحيات الطوارئ

هونج كونج (رويترز) - قالت زعيمة هونج كونج كاري لام يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لدى إدارتها لاستخدام صلاحيات الطوارئ التي ترجع للفترة الاستعمارية لسن قوانين جديدة، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في مطلع الأسبوع شهدت تحديا واسع النطاق لحظر على وضع أقنعة للوجه.

وعلى الرغم من العنف وأول تعامل مباشر بين القوات الصينية المتمركزة في هونج كونج والمحتجين، قالت لام إن هونج كونج قادرة على معالجة الوضع بنفسها، بينما تستعد المدينة لمزيد من المظاهرات.

وجاءت تصريحات لام مع عودة المركز المالي الآسيوي إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، واستؤنفت خدمات المترو جزئيا وحذرت السلطات السكان من احتمال مواجهة عراقيل في الحركة والتنقل بسبب أعمال التخريب واسعة النطاق التي تعرضت لها البنية التحتية.

بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

وقالت لام التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي أسبوعي إن أعداد السياح تراجعت بشدة نتيجة الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر وإن تأثيرها على البيانات الاقتصادية للربع الثالث من العام "من المؤكد أن تكون بالغة السوء".

Advertisements

وناشدت رئيسة المدينة التنفيذية شركات التطوير العقاري وأصحاب العقارات والأراضي تقديم لصغار المتعاملين الذين تأثرت أعمالهم.

وقالت "في الأيام الستة الأولى من أكتوبر، خلال ما يسمى بعطلة الأسبوع الذهبي، تراجع عدد السياح الوافدين على هونج كونج بنسبة 50 بالمئة". وأضافت أن شركات التجزئة والمطاعم وقطاع السياحة والفنادق تضررت بشدة كما تضرر نحو 600 ألف شخص.

وأدت الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة سياسية في هونج كونج منذ عقود وأكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في 2012.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب

من مصر على 00201025198165

من السعودية على 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)