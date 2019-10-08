شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب: التنسيق مع الحكومة لدعم خطط النهوض بالملف الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعأً اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور السفير مصطفى القونى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

ووجه النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، خالص شكره وتقديره لاعضاء اللجنة على ثقتهم الغالية لشخصه بتولية رئاسة اللجنة، وعرض أهم الموضوعات التى تسعى اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الخامس، وقد أوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يهدف لاعداد خطة عمل متكاملة للجنة خلال دور الانعقاد الأخير لدور تنسيقى لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا، كما تسعى للعمل على استمراره .

وأشار رضوان، حسب البيان الصحفى، أن مصر حريصة على دعم دورها في القارة الأفريقية خاصة عقب انتهاء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى بحيث يكون تواجد مصر على الساحة الأفريقية بصفة مستمرة ودائمة.

كما أكد رضوان، أنه خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق تبين له أن هناك جهود كثيرة تبذل من جهات عديدة، ولكن يجب أن يتم توحيد الرؤية والجهود لتعظيم المكاسب المصرية، وسيتم العمل على التنسيق مع الحكومة لدعم خطط النهوض بالملف الأفريقى فى مختلف المجالات.