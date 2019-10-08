شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهدد بوقف أعمال الجلسة لحين عودة الهدوء.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوقف أعمال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، لحين عودة الهدوء إليها، مطالباً النواب بعدم الذهاب إلى الوزراء لإلقاء السلام عليهم أثناء انعقاد الجلسة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، "عرفتوا دلوقتى مشكلة الوزراء فى الحضور إيه، يا سيادة النواب مفيش سلام على الوزراء".

وشدد رئيس مجلس النواب، علي أعضاء المجلس بضرورة المكوث فى مقاعدهم، وعدم التوجه إلى مقاعد الوزراء.

Advertisements

من جانبة قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن أداء بعض القطاعات تحتاج إلى مراجعة ومنها الصحة والرعاية الاجتماعية والتموين، مشيراً إلي أن دائرة شبرا على سبيل المثال يعانى مشكلات الضمان الاجتماعى والقدرة على أداء فواتير الكهرباء.

وأضاف الطماوى، أن هناك إشكالية أن الحكومة لا تجيد تسويق المشروعات، فهناك انجازات من الحكومة التى تمت خلال الفترة الأخيرة لكن المواطن لا يشعر بهذه الانجازات، مما يعنى وجود إشكالية فى التسويق.

وشدد الطماوى، علي أهمية معايير اختيار الوزراء، متابعاً: "للأسف حكومة مدبولى على رأسها رئيس الحكومة رجل محترم، وكذلك هناك وزراء كفء، لكن البعض الأخر لم يتوفر فيهم المعايير اللازمة".