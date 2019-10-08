شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة وطن" يطالب بجلسة عاجلة لرفع المعاناة عن الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بميكنة الخدمات الحكومية للقضاء على الفساد.

وأشار تعقيبا على بيان رئيس الوزراء الذى القاه أمام الجلسة العامة اليوم، إلى أن الفلاح المصرى يعانى كثيرا ولا يجد من يدافع عنه، مطالبا بجلسة عاجلة لرفع المعاناة عنه.

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ولفت إلى ان الثروة الداجنة والحيوانية والزراعية فى خطر ويحتاج الفلاح إلى دعم، مضيفا: "لايخفى على أحد حجم التحديات التى تواجه مصر، مشيدا بما حققه الاقتصاد المصرى من نتائج أشادت بها الجهات العالمية، ولكن ما زال المواطن المصرى لم يشعر بهذه النتائج ونريد إجرءات عاجلة لتحقيق ذلك".