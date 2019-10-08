شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى مرشد: المصريون يدركون أن الشعب هو سلاح الرئيس للنمو بهذه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، إن المصريون يدركون تماما أن هذا الشعب هو سلاح الرئيس للنمو بهذه الدولة، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء: "تحدثت وبصدق عن إصلاح اقتصادى واضح لا يُنكره إلا جاحد أو غير مُبصر، وتحدثت أيضا ارتفاع وانخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والعجز والتضخم ومعدلات التشغيل وسعر الصرف، والشعب لا يعنيه الأرقام إنما يعنيه الأمان والحرية والعدالة الاجتماعية ونوع من الاستقرار المادى".

وأوضح مرشد، أن كل نائب يمثل أكثر من 160 ألف مواطن مصرى يحمل آلامهم وأمالهم وتطلعاتهم إلى حكومة يغيب عنها أحيانا الاستجابة الملائمة لأمال وطموحات هذا الشعب، مضيفا: "الفارق بين إحساس النائب والوزير هو الفرق بين السياسى والتكنوقراط، نريد إصلاح سياسى وعدالة اجتماعية، الطبقة الوسطى أصبحت مهمشة ومعدمة وفقيرة".

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وتابع عضو مجلس النواب: "لا صحة إلا بصحة الريف وهى مُعتلة، وهناك 48 مستشفى تكاملى بالصعيد مجهزة ومعدة وُصرف عليها 75 مليون دولار وجاهزة منذ 2017 ولم تضعها قدم مصرى لتقديم العلاج أو للعلاج، الصحة ليست فى حاجة إلى ميزانية ضخمة إنما إصلاح إدارى، نحن فى حاجة ماسة إلى حماية الطبيب وتدريبه وتعليمه والنظر إلى راتبه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.