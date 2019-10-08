شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لـ"النواب": "هناك متربصين ينتظرون كلمة هنا أو هناك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية احترام المؤسسات الدستورية، لاسيما وأن الجلسة العامة مُذاعة فى الخارج قبل الداخل وهناك الكثير من المتربصين الذين ينتظرون كلمة هنا أو هناك.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، فى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن النقد فى إطار الحفاظ على هيبة وقيمة المؤسسات الدستورية مُباح، فهناك فارق بين النقد والإساءه.

وفى سياق متصل، قال عبد العال ممازحا النواب الذين يستعجلون الحديث " لو تكرمتوا الجميع سيتحدث، لا معيار إلا المسجلين، ولا أستطيع تخطى ذلك وكلنا قاعدين سواء أنا أو الحكومة".

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ومازح عبد العال النواب، قائلاً: "يمكن هذا أخر دور انعقاد والكل متحمس بس كلكم هتنجحوا".

من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، إن المجلس مدرك للتحديات التى تواجه الدولة المصرية مع محدودية الموارد وزيادة المطالب، ولا ننكر الجهود المبذولة من الدولة والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولة، لكنى كنائب أمثل دائرة ريفية أؤكد أن الخدمات الصحية منهارة تقريبا.

وأضاف أبو هميلة، يجب أن يكون هناك نظرة للقرية المصرية لاسيما وأن هناك احتياج لتطوير الخدمات التعليمية، وزيادة اسرة الحضانات وغرف العناية المركزة، مع ضرورة الإهتمام بتوصيات الأجهزة الرقابية، قائلاً: أتمنى الحكومة تقدر تسعد المواطن فى القرى وتركيز على الخدمة الصحية".