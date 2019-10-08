شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تتخذ إجراءات بشأن أصحاب المعاشات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات إنه أصدر تعليمات للجنة المعاشات بعدم السماح بتقاعد أو خروج أى صحفى على المعاش، ومساعدة جميع الصحفيين المقبلين على المعاش في إيجاد فرصة عمل جديدة تمنحه الشرعية في الإستمرار في العمل وممارسة المهنة والانتظام ضمن جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

وأكد الرمحي فى تصريحات له، أن اللجنة تلقت خلال هذا العام أكثر من 32 طلباً من الصحفيين المقبلين على المعاش وخاصة من الصحف القومية الذين ترفض مؤسساتهم التجديد لهم، إلا أن اللجنة رفضت إحالتهم للمعاش وساهمت في توفير نحو 29 فرصة عمل لهم، بينما قرر ثلاثة صحفيين فقط الخروج للمعاش لظروفهم الصحية.

Advertisements

وأشار رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفين إلى أن خروج الصحفي بالمعاش هو بمثابة "تكهين" للصحفي وهو جريمة مهنية وأخلاقية بكل ما تحمله الكلمة من معان، مضيفا أن تقاعد الصحفي وخروجه للمعاش جريمة يترتب عليها مجموعة من الجرائم التي تهدر حقوق الصحفيين المادية والأدبية.

وتابع:" خروج الصحفي للمعاش يعني منع الصحفي رسمياً من ممارسة مهنتة التي شبَ وشابَ عليها، وبالتالي منعه من مواصلة دوره الوطني في التثقيف والتعليم والتنمية،خروج الصحفي للمعاش تعني حرمان الصحفي من ممارسة حقة القانوني في الترشح أو التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين، وحرمانه من المشاركة في اختيار النقيب ومجلس النقابة الذي يمثله أمام الدولة والمجتمع، خروج الصحفي للمعاش تعني إجبار الصحفي على التقاعد في منزله، بعد أن أصبح بحكم القانون ممنوعاً من ممارسة أي عمل صحفي، وهو ما يعرضه لعملية قتل معنوي.

رابعاً: خروج الصحفي للمعاش تعني تقليص دخل الصحفي لأكثر من 50% بعد حرمانه من مرتبه والحوافز والمكافآت والبدلات،خروج الصحفى للمعاش تعنى حرمان الصحفى وبشكل نهائى من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا".