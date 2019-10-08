شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"برلمانية المصريين الأحرار" يطالب الحكومة بالأخذ بتوصيات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بأخذ توصيات البرلمان مأخذ الجدية وعدم تجاهلها، وأن يهتم الوزراء بالتواصل مع النواب لمتابعة حل مشكلات المواطنين.

وقال "أبو العلا"، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، بعد الاستماع لبيان رئيس الوزراء: "إننا ندرك أن هذه الحكومة جاءت فى ظروف صعبة يتم فيها إصلاح اقتصادى، وكيف تعانى من بيروقرطية فى الديوانات الحكومية، وكذلك نشيد بالمؤشرات الاقتصادية من المحافل الدولية بشأن النهوض بالاقتصاد المصرى، لكن هل مردود هذه الإصلاحات الاقتصادية وصلت المواطن المصرى فى الشارع، الحقيقة لا، والنواب منفعلون لأن الشعب يعانى من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موجها حديثه للحكومة: "وعدتنا بمشروع بناء الإنسان يعنى صحة وتعليم ومعيشة وثقافة وغيرها، وبخصوص الصحة، من ناحية المبادرات الرئاسية رائعة لكن للأسف الشديد كثير من المستشفيات غير لائقة بالمواطن المصرى، وطلبنا نعمل مجموعة بناء الإنسان مثل المجموعة الاقتصادية، وطلبنا زيادة عدد الأطباء والتخصصات، وطلبنا وزير التعليم العالى يزود العدد ولم يرد علينا".

Advertisements

وطالب "أبو العلا"، بمراعاة المواطنين البسطاء فى قرارات الإزالة وفى تقنين الأوضاع، خاصة مع الذين يسكنون فى منازل منذ سنوات طويلة، قائلا: "ازاى واحد ساكن فى بيت الأسرة تعيش فيه من أيام جد جده، تيجى النهاردة تطالبه وتقوله قنن وضعك، وتطلب منه 1400 جنيه للمتر يجيبهم منين؟!".

واستطرد: "أرجو أخذ توصيات اللجان فى دور الانعقاد الماضى مأخذ الجد، وأرجو حل مشكلة مخبز الشيخ زايد الذى يخدم 5 ملايين مواطن، وأرجو التنسيق بين الوزارات وأن يعمل الوزراء على التواصل مع النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوى عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.