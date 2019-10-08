مع اقتراب نهاية فترته.. هل يتم التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
تقترب فترة الولاية الأولى، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، من نهايتها في أواخر شهر نوفمبر المقبل، بعد مرور 4 سنوات على تعيينه.
ورجحت مصادر مصرفية، أن يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين طارق عامر، في رئاسة البنك المركزي، لفترة ثانية، بقرار جمهوري يصدر خلال أسابيع.
ويحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.
وقالت مصادر مصرفية، إنه من المرجح أن يجدد لطارق عامر، خاصة بعد نجاحه في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وأقر مجلس الوزراء مؤخرا قانونا جديدا للبنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد نصف ساعة فقط من مناقشته، بحسب ما قاله عامر، في مؤتمر صحفي.
يذكر أن طارق عامر سبق أن تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبا لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.
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