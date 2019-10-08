فلسطين تسلم الجامعة العربية ملف ترسيم حدودها البحرية

سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ملفا كاملا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لفلسطين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعرب أبو الغيط خلال اسقباله وزير الخارجية الفلسطيني،عن "سعادته بهذا الإنجاز المهم، الذي يسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي".
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن المالكي شرح للأمين العام الخطوات، التيتعتزم السلطة اتخاذها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.
وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.
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