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قرار جديد من إثيوبيا ضد السودان

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 أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر من دون أن تكشف

عن الأسباب الداعية إلى ذلك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

 قالت سفارة إثيوبيا في الخرطوم، في بيان لها: "تنوه سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم لعناية زبائنها الكرام بأنها أوقفت تقديم خدمات التأشيرة، وذلك لحين إشعار آخر".

 

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