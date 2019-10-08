تركيا تواصل إرسال التعزيزات العسكرية للحدود مع سوريا

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن المزيد من التعزيزات العسكرية وصلت اليوم الثلاثاء للوحدات التركية المتواجدة على الحدود مع سوريا.

وذكرت الوكالة أن أربع حافلات من الجنود وصلت إلى منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا.

ونقلت عن مصادر عسكرية أن التعزيزات أُرسلت بهدف تقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا.

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وكانت الأناضول ذكرت الليلة الماضية أنه تم إرسال المزيد من التعزيزات إلى الوحدات المتمركزة على

الحدود، وأن التعزيزات تضم قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية، وتوجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كليس.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية التي تقول إنها قد تبدأ في أي لحظة بشرق الفرات بسوريا.