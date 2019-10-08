لبنان.. الجيش يعلن اختراق طائرة إسرائيلية مسيرة أجواء البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، اختراق طائرة استطلاع إسرائيلية للأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأفاد بيان للجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرةعن بعد "درون" إسرائيلية، خرقت الأجواء اللبنانية فوق البحر غرب رأس الناقورة لمسافة حوالى 365 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثمّ توارت عن الأنظار فوق المياه الإقليمية اللبنانية.
وأشار البيان إلى أنه جرت متابعةموضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.
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