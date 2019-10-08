بعد تهديدات تركيا.. دمشق تدعو الأكراد للعودة إلى الوطن

دعت دمشق الأكراد، اليوم الثلاثاء، لـ«العودة إلى الوطن»، على وقع تهديد أنقرة بشنّ هجوم وشيك ضد مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد «ننصح من ضلّ الطريق أن يعود إلى الوطن لأن الوطن هو مصيره النهائي، الوطن يرحب بكل أبنائه، ونحن نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف، لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا».

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وبدأت الولايات المتحدة، سحب قواتها، أمس الاثنين، من الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري، على نحو ثلاثين في المائة من مساحة سوريا، بعدما شكلت قوة رئيسة في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.