روسيا: لم يتم إبلاغنا بالخطط الأميركية لسحب قوات من سوريا

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا روسيا مسبقاً بأي ترتيبات توصلتا إليها بشأن خطط لسحب قوات أميركية من شمال شرق سوريا.

وأضاف للصحفيين أن روسيا ستنتظر لترى عدد أفراد القوات الأميركية الذين سيتم سحبهم، مشيراً إلى أن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخطط لا تزال غير واضحة. وأضاف «نتابع الوضع عن كثب شديد».

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يذكر أن الولايات المتحدة بدأت، أمس الاثنين، سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد، لطالما لوّحت به.