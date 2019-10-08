بعد التهدئة.. إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

تم، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت الوكالة أن إعادة فتح المنطقة جاء "بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الى طبيعتها".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة".

وأوضح شهود عيان أن حركة السيارات أصبحت طبيعية بالرغم من أن هناك حالات زحام مروري بسبب إغلاق بعض الشوارع.

وكانت السلطات العراقية قررت الأربعاء الماضي، إغلاق المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، بسبب المظاهرات في محيطها.

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وأعلن التحالف الدولي، بالعراق الخميس الماضي، وقوع انفجار بالمنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أضرار.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قد صرح في وقت سابق بأن" حظر الانترنت في البلد يأتي لدواع أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة".

وبحسب إحصائية رسمية، فان أعمال العنف التي رافقت المظاهرات أوقعت أكثر من 104 قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب غالبيتهم العظمى من المدنيين.