كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الكازاخستاني يأمر بالتحقيق في مشروع النقل المرتبط بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف" اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق مع كبار المسؤولين السابقين الذين بدأوا مشروعا تكافح قيمته 1.5 مليار دولار بقيادة الصين لبناء شبكة سكة حديد خفيفة في العاصمة.

وفي حين لم يذكر توكاييف أي أسماء، فإن أمره قد يعني أنه يستهدف الأعضاء السابقين والحاليين من راعيه والدائرة الداخلية لسلفه نور سلطان نزارباييف - مما يتحدى الفكرة السائدة بأن الرئيس هو رقم 2 فقط في التسلسل الهرمي السياسي الكازاخستاني.

وإن انتقادات "توكاييف" يمكن أن تؤذي صورة مبادرة بكين لتطوير الحزام والبنية التحتية، والتي كان المشروع المضطرب جزءًا منها.

ووقعت كازاخستان صفقات مع العديد من الشركات الصينية وبنك التنمية الصيني المملوك للدولة في عام 2015 لتمويل وتنفيذ مشروع النقل بالسكك الحديدية الخفيفة (LRT) في أستانا، والذي تمت إعادة تسميته باسم نور السلطان.

وكان من المقرر في الأصل بناء الشبكة التي يبلغ طولها 22 كيلومترًا في الوقت المناسب لخدمة زوار معرض إكسبو 2017، الذي بنت كازاخستان من أجله منطقة جديدة بالكامل في العاصمة.

ولكن المشروع تأخر عن الموعد المحدد وكان يعاني من صعوبات مالية مثل امتلاك جزء كبير من أمواله - أكثر من 200 مليون دولار - مجمدة في أحد البنوك المحلية التي فشلت.

وفي الربيع الماضي، تم تعليق البناء تمامًا حيث لم تتفق حكومة المدينة والبنك الصيني على شروط شريحة القرض التالية.

وفي اجتماع مع مسؤولين حكوميين في المدينة اليوم الثلاثاء، قال توكاييف أن المشروع كان يجب ألا يعطى ضوء أخضر في المقام الأول.

Advertisements

وأضاف: "هذا مشروع مشكوك فيه للغاية، غير مفهوم اقتصاديًا".

وقال ايضًا: "أنا لا أفهم كيف كان من الممكن إطلاقه".

وقال توكاييف: "إنه بسبب التكاليف الكبيرة والعقوبات الشديدة للانسحاب من الصفقة، وسيتعين على كازاخستان إتمام المشروع، ولكن يجب أن يتحمل المسؤولون عنه".

وقال: "أود أيضًا أن أطلب من وكالة مكافحة الفساد تكثيف التحقيق، فلا ينبغي أن يكون سطحيًا، ببساطة لاحظ أن بعض الأشخاص قد فروا إلى الخارج، وتجاهلوا (أدوار) الآخرين".

ويبدو أن تعليقات توكاييف تشير إلى طلعت أردان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أستانا إل آر تي" والذي تم إدراجه في قائمة المطلوبين في يوليو بتهمة الاختلاس، وبعض رؤساء البلديات السابقين في العاصمة.

ورفض مكتب "اسيكيشيف"، الذي يدير الآن مؤسسة "نزارباييف" غير الربحية، وتاسماجامبيتوف، سفير كازاخستان في روسيا، التعليق على خطاب توكاييف. ولم يتسن الاتصال بمكتب تشاكسبيكوف للتعليق.

واستقال نزارباييف في مارس الماضي، وسلّم الرئاسة إلى توكاييف بما يتماشى مع الدستور ودعمه في الانتخابات التالية.

ولكن الرجل الشيوعي السابق البالغ من العمر 78 عامًا يحتفظ بلقب يلباسي، الزعيم الوطني، ويتمتع بسلطات كاسحة كرئيس لمجلس الأمن ورئيس حزب نور أوتان الحاكم.

