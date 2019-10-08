كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الرئيس السيسي على العملية العسكرية التركية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضه التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية.

جاء ذلك في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، بقصر الاتحادية.

وتناولت القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.

تهديدات تركية

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

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غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأمريكية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.

أنقرة ستمضي قدما في عمليتها العسكرية

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن أنقرة ستمضي قدما في عمليتها العسكرية في شمال سوريا وأن القوات الأمريكية لن تدعمها أو تشارك فيها، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب فعلا من المنطقة، ممهدة الطريق لهجوم تركي.

ويراقب المستثمرون عن كثب العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن في الأشهر الأخيرة، حيث يختلف حلفاء الناتو حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الخلافات السياسية في سوريا وشراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.